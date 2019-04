Esimese veerandi võitis Kataloonia klubi 19:16. Poolajaks kasvatas Barcelona edu 38:34 peale. Teine poolaeg möödus samuti punkt punkti heitluses. Enne viimast veerandit oli Barcelona edu 62:59.

Viimase veerandil juhtis Barcelona neli ja pool minutit enne lõppu juba 71:64, ent türklased vastasid 8:0 spurdiga ja läksid omakorda 72:71 juhtima. Veel pool minutit enne normaalaja lõppu oli seis viigis 72:72, kui Barcelona mängumees Adam Hanga tabas otsustava kahese, mis hispaanlastele võidu tõi.

Üleplatsimeheks kerkis Istanbuli Shane Larkin 18 punktiga, Vasilije Micic lisas 15 silma. Barcelona resultatiivseim oli võiduviske tabanud Hanga 17 silmaga. Ante Tomic ja Thomas Heurtel panustasid võitu vastavalt 13 ja 12 punkti.

.@FCBbasket levels its series with Anadolu Efes Istanbul by snatching a 72-74 victory in an incredibly tight and tense playoffs battle at the Sinan Erdem Dome!



