VIDEO | 15-aastane mängumees tegi Euroliigas ajalugu

Zugic tegi ajalugu Buducnosti reedeses kohtumises Kaunase Žalgirise vastu. Ajalooline hetk leidis aset 42,1 sekundit enne neljanda veerandaja lõppu. Noor mängumees sai palli puudutada ühe korra, kui ta andis söödu Norris Cole'ile. Žalgiris võitis lõpuks mängu 84:76.

2003. aasta 18. septembrisl sündinud noor Montenegro mängumees lõi sellega üle horvaadi Aleksandar Ugrinoski tippmargi. 2004. aasta jaanuaris Zagrebi Cibonat esindades oli Ugrinoski 109 päeva vanem.

Enne 16-aastaseks saamist on varasemalt Euroliigas väljakule saanud veel türklane Can Maxim Mutaf (2006. aastal Istanbuli Fenerbahce eest 15 aasta 318 päeva vanusena) ning grusiin Manuchar Markoishvili (2002. aasta Treviso Benettoni eest 15 aasta 327 päeva vanusena).

