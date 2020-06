Venemaa korvpallitäht Aleksei Šved oleks äärepealt Hiinas mängima hakanud

"Esmalt kaalusime võimalust, et Aleksei lõpetaks hooaja NBA-s. Aga kui meile teatati, et Euroliiga mängijad ei või NBA klubidega sellel hooajal liituda, langes see šanss ära. Kaks klubi ütlesid, et me ootaks sügiseni, kuni vabaagentide turg lahti läheb. Leidsime, et nii kaua pole mõtet oodata," rääkis Fimic ajalehele Izvestija.

"Aleksei oli lähedal Hiina kõrgliigasse siirdumisele. Talle tehti väga kopsakas pakkumine. Kaalusime seda võimalust pikka aega, aga lõpuks otsustasime Venemaale jääda. Aleksei tunneb ennast Himkis mugavalt, teda hinnatakse klubis kõrgelt ja fännid tulevad tema pärast mängudele," lisas ta.

Agendi sõnul pakkusid hiinlased Švedile kahe miljoni dollari suurust aastapalka, reklaamirahadega oleks tal olnud võimalus teenida kaks miljonit juurde.