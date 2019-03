Ülimagus võit: Kaunase Žalgiris alistas võõrsil Olympiacose ning unistus play-off'ist elab

Olympiacos oli läbi mängu dikteerivamaks pooleks. Esimese veerandaja järel juhtis Olympiacos 18:16, poolajaks oli kreeklaste edu 38:34. Kolmanda veerandaja esimeses pooles hakkasid Žalgirise jaoks asjad kiiva kiskuma (Olympiacos juhtis vahepeal 12 silmaga), kuid siiski saadi mängu tagasi ja vahet vähendati jõudsalt. Kolmanda veerandaja järel juhtisid kreeklased veel 51:48. Neljandal veerandajal sai Žalgiris vahepeal ka viie punktiga juhtima, kuid pinge püsis õhus viimaste sekunditeni. Viimane veerandaeg Žalgirisele 24:17.

Kohtumise lõpus tõi Žalgirisele vabavisetest võiduks vajalikud punktid Marius Grigonis. Viimastel sekunditel neli vabaviset tabanud Grigonis on nüüd järjest läbi korvirõnga saatnud 50 vabaviset.

Võitjate kasuks viskasid Aaron White 14, Brandon Davies 13, Leo Westermann 11, Grigonis 10 ja Arturas Milaknis 9 silma. Kaotajatele tõid Briante Weber 26 ning Nikola Milutinov 18 punkti. Olympiacosel olid puudu Janis Strelnieks ja Vassilis Spanoulis.

Žalgiris tõusis Euroliigas praegu 14 võidu ja 15 kaotusega kaheksandaks ehk viimasele play-off'i kohale. Olympiacos on 14 võidu ja 15 kaotusega 11. kohal. Sama skoor on tabelis ka Milano Armanil ja Tel Avivi Maccabil, kes on vastavalt üheksandal ja kümnendal positsioonil.