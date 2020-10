"Meie mängime sama sarja ilma koduväljakueeliseta, ilma fännideta, kuid osad meeskonnad mängivad oma fännide ees," sõnas pettunud Ataman kindla allajäämise järel.

"Ma pean oma valitsuselt küsima, kas meil lastakse ka sellistes tingimustes mängida. Mis toimub? Seda tahaksin Euroliigalt küsida. Ma kurdan uuesti, kui ebaõiglane see oli, et eelmine hooaeg pooleli jäeti. Ja ka sel hooajal pole olukord õiglane. Kui me mängime sama sarja, peame saama võimaluse mängida samadel tingimustel ehk fännide ees," rõhutas Anadolu Efesi peatreener.