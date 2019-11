Türgi tippklubi peatreener: tänase mänguga kandideerime NBA-sse

"Perfektne esitus. Sellest paremat on võimatu saavutada. Me mängisime perfektselt. Meie tänase mänguga oleme kandidaadid NBA meistrivõistlustele," märkis Ataman, vahendab Eurohoops.

Anadolu Efesi mängumees Shane Larkin püstitas täna Euroliiga punktirekordi, ladudes Bayerni korvi lausa 49 silma.

Ataman ütles ameeriklase rekordist rääkides, et Larkin kibeles lõpus kangesti väljakule tagasi ega tahtnud sekunditki puhata.

"Ma nägin, et ta tegi punnitatud viskeid ja eksis, sest oli väsinud. Võtsin ta pingile, et ta minutikese puhkaks. Ta ütles, et lõpuni on vaid neli minutit, ma vastasin, et sulle piisab täiesti kolmest ja poolest minutist," sõnas Ataman, kellel oligi õigus. Viimased 11 punkti, mis tõid uhke rekordi, viskas Larkin kõigest kahe ja poole minutiga.