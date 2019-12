Türgi tippklubi peatreener kiitis hoolealust: ta on praegu parim korvpallur Euroopas

Anadolu Efesi jaoks on käimasolev hooaeg alanud suurepäraselt ning 10 võidu ja 2 kaotusega ollakse Euroliigas ainuliidrid. Head hooaega on tegemas ka meeskonna täht Larkin, kes püstitas hiljuti kohtumises Müncheni Bayerni vastu liiga punktirekordi, visates sakslaste klubile koguni 49 punkti.

Viimati oli kevadine finalist 102:77 parem Baskonia meeskonnast. Larkini arvele jäi 24 silma.

"Minu jaoks on ta ilmselgelt praegu parim mängija Euroopas," kiitis ameeriklast peatreener Ataman. "Larkin naudib praegu koos sõpradega mängimist, talle meeldib meie süsteem ning usun, et ta tunneb ennast siin mugavalt."

Ataman lisas, et Larkini kasutegur ei paista silma ainult punktide osas. "Ta toob punkte, aga väljakul on näha, kuidas ta annab alati endast 100%. Ta pingutab, võtab lauapalle ja aitab kaitses. Usun, et ta on praegu parim korvpallur Euroopas."