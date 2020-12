Tüli jätkub: eralennukilt maha jäetud prantslane on ajanud Jasikeviciuse ja mängijad kahte leeri

Tüli Heurteli ja Barcelona vahel hakkas hoogu koguma käimasoleva nädala alguses Türgis. Nimelt kohtus Barcelona teisipäeval võõrsil Istanbuli Anadolu Efesiga. Heurtel ei reisinud kaasa aga mängulistel põhjustel, vaid selleks, et vastaste linnarivaali Fenerbahcega läbirääkimisi pidada.

Barcelona andis kõnelustele ka oma õnnistuse. Kuid seejärel sai Hispaania klubi teada, et Heurtel polnudki Fenerbahcega kontaktis, sest klubi polnud tema teenetest huvitatud. Hispaania meedia teatel pidas Heurtel salaja läbirääkimisi hoopis Madridi Realiga. Selle peale otsustas Barcelona prantslase pikema jututa tagasireisil lennukist maha jätta. Loe kõigest lähemalt siit.

Nüüdseks on ka Heurtel Barcelonasse tagasi jõudnud. Eurohoopsi teatel otsustas Barcelona klubi korraldada mängijate seas hääletuse seoses Heurteli tulevikuga. Kõik 13 pallurit olid Heurteli jätkamise poolt.

Eurohoops kirjutab aga, et see mängijat siiski ei aita. Nimelt soovivad peatreener Šarunas Jasikevicius ja meeskonna tegevjuht Nacho Rodriguez mängujuhi lahkumist. Barcelona on nõus laskma Heurtelil vahetada klubi varasemalt kokku lepitud tingimustel, kuid nüüd ühe lisaklausliga. Nimelt ei ole klubi valmis müüma Heurtelit mõnele teisele Hispaania meeskonnale.

Eurohoopsi andmetel on Prantsusmaa koondislasel kaks valikut: kas leppida klubi poolt seatud tingimustega või mängida edasi Barcelona duublis.

Heurtel liitus Barcelonaga 2017. aastal. Ta on tulnud klubiga kahekordseks Hispaania karikavõitjaks. Prantsusmaa koondisega triumfeeris ta 2013. aasta EM-il, aasta hiljem toimunud MM-il pälvis ta pronksi.