Tühjade tribüünide mõju: kas tänavune korvpallihooaeg on läbi aegade kõige ettearvamatum?

Kuues mees väljakul ja fännidelt energia saamine võib kõlada klišeena, aga Euroopa tippliigades tehtud statistika näitab, et sellel on tõepõhi all.

Suurem osa Euroliiga kohtumisi on peetud ilma publikuta. Erandeid on olnud, Venemaal on tribüünid (pool)täis, paar nädalat sai tõelist korvpalliatmosfääri nautida ka Kaunases. Ent praegu pole ühtegi märki, et Lääne- ja Lõuna-Euroopas hakatakse massiliselt rahvast saalidesse lubama, pigem vastupidi.