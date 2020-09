Tipptreener süüdistas Euroliigat: meid tabas spordiajaloo suurim ebaõiglus

Anadolu Efes hoidis märtsi keskel Euroliiga põhiturniiril liidrikohta kohta, aga koroonaviiruse tõttu otsustati hooaeg peatada. Hiljem otsustas Euroliiga juhtkond, et hooaega lõpuni ei mängita ja võitjat ei selgitata.

"Anadolu Efes kuulub tiimide hulka, mida on tabanud spordiajaloo suurim ebaõiglus. Põhihooaja lõpuni oli kuus mängu ja Efes oli konkurentidest kahe võiduga ees. Kõik eksperdid ütlesid, et meil on suurimad tiitlivõimalused," rääkis Ataman portaalile Fanatik.

"Se hetkel oli kohtumiste peatamine õige tegu. Aga pole mingit õigustust sellele, et hooaega hiljem lõpuni ei mängitud. Nägime ju, mida tegi NBA ja kuidas käitusid jalgpalliliigad. Meile tehti tohutult liiga. Ma ei saa garanteerida, et oleksime meistriks tulnud, aga kui oleksime kaotanud, oleks see pidanud juhtuma platsil," lisas ta.

Ataman ja Anadolu Efes saavad algaval hooajal uue võimaluse. Põhituumik on säilitatud: teiste seas jätkavad klubis Shane Larkin, Vasilje Micic, Rodrigue Beaubois, Krunoslav Simon, Bryant Dunston ja Tibor Pleiss.

Euroliiga põhiturniiri esimene voor peetakse 1.-2. oktoobril.