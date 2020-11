TIPPHETKED JA BLOGI | Raieste koduklubi kaotas Euroliigas, Barcelona võitis koguni 36 punktiga

Korvpalli Euroliiga (05.11)

Vildoza vastu tehakse viga ja ta saab kaks vabaviset. Esimene sisse ja teine tahtlikult mööda, kuid lauapall kukub prantslaste saagiks. ASVEL on võitnud 88:86.

Kahudi tabas 12 sekundit enne sireeni mõlemad vabavisked - 85:88.

Baskonia mees Jekiri toob tabloole 85:86. Veel 13 sekundit jäänud.

21 sekundit enne sireeni on ASVEL ees 86:83.

Pierria Henry kahene toob Baskonia 39 sekundit enne sireeni punkti kaugusele - 83:84.

Kaks minutit enne lõppu on Baskonia kaotusnumbrid vähenenud 79:82-le.

ASVEL on spurtinud ette 77:69. Lõpuni jääb viis ja pool minutit.

Otsustava veerandi kolmandal mänguminutil on Baskonia taga 66:68. Meenutame, et Baskonial on siiani tabelis 2 võitu ja 2 kaotust, ASVELil vaid kolm kaotust.

Kolmanda veerandi lõpuks kaotab Baskonia ASVELile 61:66. See periood kuulus prantslastele 23:18. Tundub, et Raieste täna mängu ei saagi.

3. veerandi keskel on prantslaste edu kasvanud 58:49-le. Raieste pole endiselt mängu saanud.

ASVEL on spurtinud kolmanda veerandi algusega Baskonia vastu ette 52:45.

Poolajavileks on Baskonia ja ASVELi mängus tablool viiginumbrid 43:43. Raieste esimesel mängupoolel platsile ei pääsenud, hispaanlastel on mänguaega saanud kümme meest. https://twitter.com/Baskonia/status/1324445461374210050

Baskonia on teinud vägeva 13:0 spurdi ja juhib 42:40.

Baskonia jõuab punkti kaugusele - 39:40.

15. minutil on Baskonia kaotusnumbrid 27:37. Raieste pole endiselt mänguaega saanud.

Baskonia on jäänud teise veerandi alguses kaotusseisu 25:33.

ASVEL on võitnud Baskonia vastu avaveerandi 26:20. Baskonia eest käisid väljakul üheksa meest, Raieste nende hulka ei kuulunud. https://twitter.com/Baskonia/status/1324438926061428737

Baskonia juhib avaveerandi keskpaigaks 14:9, Raieste pole platsil käinud.

Barcelona võttis võõrsilt ülekaaluka võidu Alba vastu tulemusega 103:67. Kataloonia klubil said kõik 12 meest käe valgeks. Nende resultatiivseim oli Álex Abrines 17 punktiga.

Baskonia mäng ASVELiga on alanud. Raieste algkoosseisu ei kuulu. https://twitter.com/Baskonia/status/1324432041681784832

Barcelona teeb purustustööd ja juhib 3. veerandi järel Alba vastu juba 79:51.

Istanbuli Anadolu Efes on võitnud tõelises põnevusmängus Tel Avivi Maccabit 91:89. Otsustava korvi viskas 23 sekundit enne lõpusireeni Rodrigue Beaubois. Sama mees pani lõpusekunditel ka Scottie Wilbekinile kulbi. https://twitter.com/EuroLeague/status/1324429187118174209

Päeva esimene mäng on lõppenud - Olympiakos võitis võõrsil Zeniiti 75:66. https://twitter.com/EuroLeague/status/1324424677402546178

Maccabi läheb viimasele veerandile 72:67 eduseisus Anadolu Efesi vastu.

Barcelona juhib poolajaks Alba vastu kindlalt 56:36.

Olympiakos liigub võidu suunas - 3. veerandi järel juhitakse Zeniidi vastu juba 58:43.

Barcelona on saanud avaveerandi lõpuks Alba vastu edu 30:18.

Maccabi juhib poolajavileks Anadolu Efesi vastu 50:49. https://twitter.com/MaccabitlvBC/status/1324413830643011584

Nüüd on alanud ka õhtu kolmas mäng, kus Berliini Alba võõrustab Barcelonat.

Anadolu Efes mängis 11-punktilise algedu maha ja kaotas avaeerandi Maccabile 22:24. https://twitter.com/MaccabitlvBC/status/1324408297869422593

Anadolu Efes alustas 11:0 spurdiga. https://twitter.com/EuroLeague/status/1324405085821145089

Zeniit suutis teisel veerandil visata vaid 7 punkti ja on jäänud poolajavileks Olympiakose vastu kaotusseisu 27:41.

Peagi algab Istanbulis mäng kohaliku Anadolu Efesi (2 võitu - 3 kaotust) ja Tel Avivi Maccabi (2-4) vahel. https://twitter.com/MaccabitlvBC/status/1324390375105142786

Siiani mõlemad Euroliiga mängud võitnud Zeniit on saanud avaveerandi lõpuks Olympiakose vastu eduseisu 20:19. https://twitter.com/olympiacosbc/status/1324401099290353665

Õhtu esimene mäng Peterburi Zeniidi ja Olympiakose vahel on alanud. Toome tulemused lugejateni veerandaegade kaupa. Mängu online`i näeb siit: https://www.euroleague.net/main/results/showgame?gamecode=55&seasoncode=E2020

