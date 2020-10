TIPPHETKED JA BLOGI | CSKA ja Fenerbahce said üllatuskaotuse, Olympiakos võitis lõpusekundi viskest, Raieste koduklubi alistas Himki

Korvpalli Euroliiga 4. voor

Täname jälgimast! Lõpetuseks veel tabeliseis:

Veel üks Baskonia ilukorv: https://twitter.com/EuroLeague/status/1317207201241550850

Baskonia võtab lõpuks Moskva oblasti Himki üle kindla võidu 77:60. Teine poolaeg kuulus kodumeeskonnale 42:24. Rokas Giedraitis tõi 20 punkti Raieste arvele jäigi vaid kaks ja pool mänguminutit ning statistikasse kanti üks lauapall, üks pallikaotus ja üks möödavise (mis oli tegelikult kulp).

Baskonia edu on juba 15 punkti - 73:58.

Baskonia meeste ilus sooritus: https://twitter.com/EuroLeague/status/1317204683577036800

Vägeva teise poolaja teinud - võideti 47:28 - Milano Olimpia alistas koduväljakul Madridi Reali 78:70.

Baskonia liigub kolmanda võidu suunas - kolm minutit jäänud ja eduseis 12 punkti (70:58).

CSKA ja Alba üllatusmängu tipphetked: https://twitter.com/EuroLeague/status/1317200544029704193

Kuus minutit enne lõppu on Baskonia edu Himki vastu 62:53. Tundub, et Himki jõud hakkab taas raugema. Täna on neil põhiraskust kandnud vaid kuus meest, ülejäänud on aidanud vaid mõne mänguminutiga.

Milano Olimpia on spurtinud Reali vastu ette 66:57. Madridi klubi juhtis veel avapoolaja lõpus 40:28.

Baskonia läheb viimasele veerandile vastu 54:47 eduseisus. Raieste arvel on endiselt vaid kohtumise alguse kaks ja pool mänguminutit, 1 lauapall ja 1 pallikaotus.

Milano tabas Reali vastu 3. veerandi lõpusekunditel. https://twitter.com/EuroLeague/status/1317198324479524865

Kolmanda veerandi lõpu eel edestab Baskonia Himkit 54:47.

Baskonia saab arvestada korraliku toetusega tribüünidelt: https://twitter.com/Baskonia/status/1317196362753114112

Milano on Reali vastu suure vahe tagasi mänginud ning viimasele veerandile minnakse vaid 54:55 kaotuseisus

Kolmanda veerandi keskel on Baskonia edu 46:41. Rokas Giedraitis on toonud 14 punkti. Raieste pole uuesti mängu saanud.

https://twitter.com/PeypeySiva3/status/1317192497760796672

Baskonia juhib 39:38.

Baskonia-Himki kolmas veerand on alanud. Raiestet platsil ei ole.

Aaron Harrisoni lõpusekundi kolmene toob Olympiakosele kodus 85:82 võidu Maccabi üle. https://twitter.com/EuroLeague/status/1317192194822967296

https://twitter.com/EuroLeague/status/1317190319390294016

Madridi Real juhib poolajavileks võõrsil Milano vastu 42:33.

Baskona on kaotanud Himkile avapoolaja 35:36. Raieste teisel veerandil oma mängu alguse kahele ja poolele mänguminutile lisa ei teeninud. https://twitter.com/Baskonia/status/1317189415534579712

Raieste pole endiselt rohkem väljakule saanud, Baskonia juhib teise veerandi lõpus 33:31.

Ja õhtu teine üllatus! Fenerbahce mängis kodus maha 20-punktilise eduseisu ja kaotas Müncheni Bayernile 71:75. Vladimir Lucic oli võitjate parim 18 punkti ja viie lauapalliga. https://twitter.com/EuroLeague/status/1317188721775697921

https://twitter.com/Baskonia/status/1317185873918763010

Veel üks üllatus on õhus - Fanerbahce kaotab lõpusekunditel Bayernile 68:71...

Baskonia juhib 30:26.

https://twitter.com/EuroLeague/status/1317183319952547840

Real näitab võimsat mängu ja juhib Milano Olimpia vastu teisel veerandil 38:24.

Baskonia on pääsenud teisel veerandil Himki vastu ette 24:23. Raieste pole uuesti väljakule saanud.

Fenerbahce suur edu on sulanud nagu kevadine lumi. Avaveerandi 28:9 võitnud Istanbuli klubi kaotab 4. veerandil Bayernile 64:67...

Madridi Real võitis Milano Olimpia vastu avaveerandi 19:10.

Nii sai Raieste kulbi: https://twitter.com/EuroLeague/status/1317183255964192769

Baskonia on kaotanud avaveerandi 15:18. Raieste sai mängida kaks ja pool minutit, tema arvel on üks eksitud kahepunktivise (kulp), üks lauapall ja üks pallikaotus. https://twitter.com/Baskonia/status/1317183367205556225

https://twitter.com/Baskonia/status/1317181087077027840

https://twitter.com/FBBasketbol/status/1317179453592797188

Avaveerandi keskel juhib Himki 12:8. Raieste vahetati välja 2:8 seisul.

Kolmandaks minutiks on Baskonia ja Himki mäng viigis 8:8. https://twitter.com/Baskonia/status/1317180187478511618

Raieste ei alusta just kõige paremini - esmalt saab ta pealtpanekut üritades kulbi ja siis kaotab palli.

Raieste alustab taas Baskona algkoosseisus, kui vastu võetakse Himki. Mäng algas! https://twitter.com/Baskonia/status/1317178273890172928

ÜLLATUSPOMM! Berliini Alba avas hooaja võiduarve, kui üllatas Moskvas kohalikku CSKA-d 93:88 võiduga! https://twitter.com/EuroLeague/status/1317179062918520832

Viis sekundit enne lõppu juhib Alba 91:88 ja neil on ka vabavisked.

CSKA kaotab palli ja suurüllatus on lähedal...

28 sekundit jäänud ja Alba edu püsib nende rünnaku järel nelja punkti peal - 89:85.

59 sekundit minna ja Alba juhib 87:82...

Mike James tabab 2 minutit enne sireeni üliolulise kolmese ja vähendab CSKA kaotusnumbrid Alba vastu 82:85-le.

Raieste koduklubi mängu eel: https://twitter.com/Baskonia/status/1317173611334074376

https://twitter.com/EuroLeague/status/1317174506310504448

Olympiakos juhib poolajaks Maccabi vastu 44:40.

Neli minutit enne lõppu on Alba edu CSKA ees 80:76. Korraks oli see juba kaheksa punkti (80:72).

Kas sünnib üllatus? Alba juhib 34. minutil CSKA vastu 77:71.

Fenerbache on võitnud Bayerni vastu avapoolaja 45:25. https://twitter.com/FBBasketbol/status/1317171265149542400

https://twitter.com/EuroLeague/status/1317169012078424065

Võiduta jätkav Berliini Alba näitab Moskvas CSKA-le kõvasti hambaid - 3. veerandi järel juhivad sakslased 68:65.

Tel Avivi Maccabi on võitnud võõrsil Olympiakose vastu avaveerandi 22:18.

Maccabi on avaveerandi lõpus Olympiakose vastu juhtimas 18:12.

Fenerbahce on võitnud avaveerandi Bayerni vastu 28:9. Sakslased on tabanud mängust vaid 5 viset 16-st.

CSKA ja Alba mängus juhivad venelased kolmanda veerandi keskel 58:53.

https://twitter.com/EuroLeague/status/1317161074022559750

Kas Bayern on murtud juba esimese kaheksa minutiga? Tablool on Fenerbahce edu 27:7.

Fenerbahce on alustanud muljetavaldavalt ning juhib juba 19:5. Jan Vesely on tabanud kõik neli viset ja toonud 8 punkti. https://twitter.com/EuroLeague/status/1317161714723553283

https://twitter.com/EuroLeague/status/1317160144376135680

Istanbuli Fenerbahce ja Müncheni Bayerni kohtumine on alanud.

Hullumeelne vise: https://twitter.com/EuroLeague/status/1317158658963394560

Moskva CSKA teeb väikse vahespurdi ja saab poolajavileks Berliini Alba vastu eduseisu 51:47. Mike James ja Will Clyburn on toonud võrdselt 15 punkti.

Peatselt alustavad ka Olympiakos ja Maccabi. https://twitter.com/olympiacosbc/status/1317157219201404930

Alba paneb südikalt vastu ja juhib 17. minutil CSKA vastu 39:38.

Mourinho pani Tottenhami mehed korvpalli mängima:) Gareth Bale oskab lisaks golfile ka korvpalli... https://twitter.com/EuroLeague/status/1317155569992650756

Pisut enne teise veerandi keskpaika juhib Alba CSKA vastu 29:27.

Meenutame, et kell 20.45 algab mäng Istanbuli Fenerbahce - Müncheni Bayern. Kell 21.00 alustavad Piraeuse Olympiakos - Tel Avivi Maccabi, 21.45 Milano Olimpia - Madridi Real ja 22.00 Baskonia - Himki.

https://twitter.com/EuroLeague/status/1317153579879247872

CSKA võidab Alba vastu avaveerandi 19:17.

Kuus minutit saab mängitud ning CSKA-Alba kohtumine on viigis 10:10.

https://twitter.com/EuroLeague/status/1317135920471080960

Meenutame tabeliseisu:

CSKA ja Alba on visanud nelja minutiga kahe peale vaid seitse punkti - venelased juhivad 4:3.

https://twitter.com/EuroLeague/status/1317146371561017348

CSKA ja Alba mäng on alanud.

https://twitter.com/MaccabitlvBC/status/1317144898957619201

Tere, korvpallisõbrad. Täna on siis Euroliigas kavas viis mängu ning kell 22 alustab Sander Raieste koduklubi Baskonia kodumängu Himkiga.