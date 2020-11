Milano liidriks on sel hooajal olnud Sergio Rodriguez, kes on toonud keskmiselt 14,0 punkti, 3,2 lauapalli ja 4,5 resultatiivset söötu mängu kohta. Žalgirise parimana on Marius Grigonis kogunud 15,6 punkti, 2,6 lauapalli ja 2,4 korvisöötu. Grigonis valiti ka Euroliiga oktoobrikuu väärtuslikumaks mängijaks.

Tänased mängud:

21.00 Berliini Alba - Peterburi Zeniit

21.30 Milano Olimpia - Kaunase Žalgiris

22.00 FC Barcelona - Belgradi Crvena Zvezda

22.00 Madridi Real - Istanbuli Fenerbahce

22.00 Valencia Basket - Tel Avivi Maccabi



