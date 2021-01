TÄNA OTSEBLOGI | Kas Žalgirise kuuemänguline seeria pikeneb ka mängus liidri CSKA vastu?

CSKA-l katkes viimases voorus 12-mänguline võiduseeria, kui tulemusega 93:95 kaotati Sander Raieste koduklubile Baskoniale. Žalgiris on Euroliigas järjepanu võitnud kuus mängu.

CSKA ja Žalgiris on omavahel vastamisi 26. korda, Leedu klubi on nendes mängudes saavutanud vaid kolm võitu. Moskvas on CSKA võitnud kõik 12 kohtumist.

Edasi on lükatud täna viimasena kavas olnud Madridi Reali ja Belgradi Crvena zvezda kohtumine, sest Crvena zvezda ei saanud erakordselt halbade ilmaolude tõttu Madridi lennujaamas maanduda. Euroliiga teatas täna oma kodulehel, et sellele mängule otsitakse uut kuupäeva.

Küll aga toimuvad kindlasti ülejäänud kaks kohtumist: kell 20.30 Müncheni Bayern - Peterburi Zenit ja kell 21.00 Ateena Panathinaikos - Villeurbanne'i ASVEL.

Tabeliseis:

Euroliiga korvpalliõhtu 13.01

