TÄNA OTSEBLOGI | Kas Barcelona nopib järjekordse võidu? Fenerbahce ja Panathinaikos loodavad kurba seeriat lõpetada

Kell 19.45 algavas kohtumises võõrustab Istanbuli Fenerbahce Valencia meeskonda. Türgi suurklubi on keerulises seisus, kui viimased kolm kohtumist on kaotatud. Kümne mänguga on võistkonna saldoks neli võitu ja kuus kaotust. Valencia püsib praegu play-offi kursil, olles võitnud kuus ja kaotanud kolm mängu.

Päeva teises kohtumises sõidab Müncheni Bayern külla Ateena Panathinaikosele. Panathinaikosel on kirjas vaid kaks võitu, viimased neli mängu on kaotatud. Viimane võit pärineb 22. oktoobrist, kui Ateena klubi oli 82:68 parem Fenerbahcest.

Õhtu lõpetab tabeliliidri Barcelona ja viimasel kohal paikneva Villeurbanne'i ASVEL-i vaheline matš. Barcelona on hooaega alustanud võimsalt, võites üheksast mängust kaheksa. ASVEL-i saldoks on üks võit ning kuus kaotust.

Tänased mängud:

Kell 19.45 Fenerbahce - Valencia

Kell 21.00 Panathinaikos - Bayern

Kell 21.45 ASVEL - Barcelona

Standings provided by SofaScore LiveScore

KORVPALLI EUROLIIGA (27.11)