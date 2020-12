TÄNA OTSEBLOGI | Euroliiga: CSKA jahib 11. järjestikust võitu, Barcelona sõidab külla Anadolu Efesile

Tabeliliidril Moskva CSKA-l on käsil võimas seeria, kui Venemaa klubi on võitnud liigas juba kümme kohtumist järjest. Viimati alistati 83:65 Peterburi Zenit.

CSKA kohtub tabeli lõpuks paikneva Villeurbanne'i ASVEL-iga, millel on koos viis võitu ja üheksa kaotust. Ka Prantsusmaa klubi tuleb mängule vastu heas vormis, olles võitnud viimased kaks kohtumist.

Tabelis teist kohta hoidev Barcelona sõidab külla Istanbuli Anadolu Efesile. Viimasest viiest mängust kolm võitnud Barcelona jäi viimati napilt 67:68 alla Tel Avivi Maccabile. Istanbuli klubi on aga kaotanud kolm kohtumist järjest. Viimati kaotasid türklased 69:72 Milano Olimpiale.

Kõik tänased kohtumised:

Peterburi Zenit - Crvena zvezda

Anadolu Efes - Barcelona

Tel Avivi Maccabi - Ateena Panathinaikos

Villeurbanne'i ASVEL - Moskva CSKA

Madridi Real - Berliini Alba

