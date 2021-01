TÄNA OTSEBLOGI | Barcelona üritab neljapäeval kaotusteseeriat lõpetada

Barcelona (11 võitu, 6 kaotust) ja Läti korvpallur Rolands Šmits on nüüd näinud kolme järjestikust kaotust, millega langeti tabeli kolmandaks. Valencia (10 võitu, 7 kaotust) on tabelis seitsmendal kohal. Sellel hooajal tuli Hispaania Liga ACB mängus Barcelonal ja nende leedukast treeneril Šarūnas Jasikevičiusel 90:100 tunnistada Valencia paremust. Läti ääremängija Šmits toob Euroliiga mängust keskmiselt 6,9 punkti, 3,4 lauapalli ja kogub 7,9 efektiivsusnäitaja.

Turniiri hetkeliider Moskva CSKA (14 võitu, 3 kaotust) katsub neljapäeval rammu kümnendal kohal oleva Vitoria Baskonia (8 võitu, 9 kaotust) meeskonnaga. CSKA on võitnud viimased 12 mängu. CSKA tagamängija, lätlane Janis Strelnieks tabab keskmiselt 4,4 punkti. Kolmeseid viskab ta 45,5% täpsusega.

Baskonia korvpallurid lätlane Arturs Kurucs ja eestlane Sander Raieste saavad harva pingilt püsti.

Leedu treeneri Rimas Kurtinaitise juhendatav Moskva regiooni Himki (2 võitu, 15 kaotust) kohtub reedel Kaunase Žalgirisega (10 võitu, 7 kaotust).

Himki kaotas järjest kaheksa mängu, Žalgiris on võitnud järjest viis kohtumist. Himki ääremängija Janis Timma korjab keskmiselt 7,7 punkti, aga pole viimasel ajal trauma tõttu mänginud. Tagamängija Dairis Bertans toob meeskonnale mängust keskmiselt 5,2 punkti. Tema kolmeste täpsus on viimasel ajal langenud ja püsib nüüd 36,8% peal. Vene korvpallur Aleksei Šved on Himki parim punktikoguja. Tema keskmised näitajad mängu kohta on: 17,8 punkti, 8,4 resultatiivset söötu, 4,2 lauapalli, 35,8% kolmepunktivisete täpsus ja 19,8 efektiivsusnäitaja.

Tänapäevases Euroliigas on Himki Žalgirisega kohtunud 11-l korral ja Himki on neist võitnud kaheksa mängu.

Telekanalid TV3 Sport ja TV3 Sport 2 ning voogedastusteenus Go3 kannavad sel nädalal üle kuus korvpalli Euroliiga mängu.

Ülekannete ajakava:

7. jaanuar

19:45 Crvena Zvezda - Fenerbahce (TV3 Sport, Go3),

21:45 Baskonia - CSKA (TV3 Sport 2, Go3),

22:00 Barcelona - Valencia (TV3 Sport, Go3);

8. jaanuar

19:45 Žalgiris - Khimki (TV3 Sport, Go3),

21:00 Olympiacos - Bayern (TV3 Sport 2, Go3),