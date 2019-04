TÄNA | Kas Kaunase Žalgiris suudab koduplatsil taas suurt Fenerbahcet üllatada?

Kuigi põnevad tõotavad tulla mõlemad kohtumised, on Eesti korvpallifännide peatähelepanu kahtlemata Žalgirise ja Fenerbahce kohtumisel. Kui Euroliiga esimese ja kaheksanda asetuse seeria avamängu mängu võitis Fenerbahce ülikindlalt, siis teises matšis suutis Žalgiris tugevat vastast võõrsil üllatada ning alustab kaht kodumängu 1:1 seisult.

"Teame, et meid ootab parim versioon Fenerbahcest," teatas Žalgirise peatreener Šarunas Jasikevicius. "Peame valmistuma väga agressiivseks ja keskendunud meeskonnaks, kes on ilmselt ka mõnda detaili oma mängus muutnud. Meil tuleb võidelda kõvemini kui eales varem."

Real sõidab samal ajal Ateenasse 2:0 eduseisus ja teadmisega, et võit viiks nad edasi Final Fouri. Panathinaikos on aga teada-tuntud oma võimsate kodumängude poolest ning nende oma karukoopas on neid keeruline alistada.

Žalgirise ja Fenerbahce kohtumine algab kell 20.00, Panathinaikos ja Real alustavad kell 21.