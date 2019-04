TÄNA | Kas Euroliigas saavad selgeks viimased kaks Final Fourile pääsejat?

Vitoria Baskonia võõrustab koduväljakul Moskva CSKA-d, kohtumine algab Eesti aja järgi kell 21.30. Baskonia on mängudega 1-2 taga, Final Fouri pääseb kolme võiduga.

Sarnane seis on ka teises paaris, kus koduväljakul mängiv Barcelona on 1-2 kaotusseisus Istanbuli Anadolu Efesi vastu. See mäng algab meie aja järgi kell 22.00.

