Täna ja homme | Himki üritab rünnata Fenerbahce kindlust, Vene koduklubi võõrustab ASVEL-i

Himki koos peatreener Rimas Kurtinaitise ning lätlaste Janis Timma ja Dairis Bertansiga saavutasid eelmises voorus Belgradis hooaja esimese võidu – 83:77 Belgradi Crvena zvezda vastu. Enne seda olid Himki read koroonaviiruse ja vigastuste tõttu väga hõredad ja kaotati viis mängu järjest. Fenerbahce on sel hooajal võitnud kuuest mängust kolm.

Kaasaegses Euroliigas on Himki kaotanud Istanbulis Fenerbahcele kõik kuus mängu.

Himki ääremängija Janis Timma toob keskmiselt 8 punkti ja 3 lauapalli, kolmepunktiviskeid tabab 43,8% tõenäosusega. Tagamängija Dairis Bertans viskab keskmiselt 5,5 punkti.

Barcelona ja seal mängiv Rolands Šmits kohtuvad neljapeval Berliinis ALBA-ga. Šarūnas Jasikevičiuse juhendatav Hispaania meeskond võitis viis mängu kuuest ja juhib Kaunase Žalgirise järel Euroliiga tabelit. ALBA-l on neljast mängust vaid üks võit.

Šmits kogub keskmiselt 6,2 punkti ja 2,7 lauapalli. Kolmepunktiviskeid tabab ta muljetavaldava 66,7% täpsusega, kuid tõele au andes teeb ta neid harva – ta on tabanud 3 viset neljast.

Moskva CSKA üritab reedel Ateenas võita Panathinaikost. CSKA-l on rivis tagasi vigastusest paranenud tagamängija Janis Strelnieks, kelle jaoks saab see olema alles hooaja teine mäng Euroliigas. Eelmisel nädalal mängis ta Valencia vastu ja jõudis ka platsile VTB Ühisliigas.

CSKA meeskonna edu käib üles-alla, nad on võitnud kolm ja ka kaotanud kolm mängu. Panathinaikos on võitnud neljast kohtumisest kaks.

Vitoria Baskonia võõrustab neljapäeval Villeurbanne´i LDLC ASVEL-it. Baskonia meeskonda kuuluvad ka Sander Raieste ning lätlane Arturs Kurucs. Mõlemad on viimasel ajal kahjuks vähe mänguaega saanud. ASVELi eest mängib ka lätlane Rihards Lomazs, kes oli hiljuti vigastatud.

ASVEL on kaotanud kõik kolm mängu, Baskonia on võitnud kaks kohtumist neljast.

Reedel mängib Madridi Realiga hetkel Euroliiga tabelit juhtiv Kaunase Žalgiris. Žalgirise kontol on viis võitu kuuest mängust, Real on võitnud vaid kaks kuuest.

Telekanalid TV3 Sport ja TV3 Sport 2 ning voogedastusteenus Go3 kannavad sel nädalal üle kuus Euroliiga mängu.