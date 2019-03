TÄNA | Gran Canaria ja Siim-Sander Vene mängivad karukoopas Tel Avivis

Iisraeli suurklubil Maccabil (13-15) on hädasti võitu vaja, et lõpetada põhiturniir play-off kohal. Hetkel ollakse napilt joone all.

Gran Canaria saab mängida pingevabalt, neil on play-off lootused ammu kustunud. Külalistel on vigastuste tõttu puudu terve rida mängijaid - Eulis Baez (säärelihas), Anzejs Pasecniks (jalg), Luke Fischer (õlg), Xavi Rabaseda (põlv) ja Kim Tillie (põlv).

Esimese omavahelise mängu 16. novembril Gran Canarial Hispaania klubi võitis 84:78. Baez tegi 16 punkti ja 10 lauapalliga kaksikduubli.

Teised tänased mängud:

Panathinaikos - Madridi Real (21.00)

Milano Armani - Fenerbahce (21.45)

Barcelona - Buducnost (22.00)