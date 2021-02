TÄNA EUROLIIGAS | Võistlustules on liidrid CSKA ja Barcelona

17 võidu ja kuue kaotusega esikohal asuv Barcelona võõrustab Istanbuli Anadolu Efesit (12-10). Kataloonia suurklubil on käsil juba kuuemänguline võiduseeria, samuti heas hoos olev Anadolu Efes on viimasest viiest kohtumisest võitnud neli. Istanbuli meeskonna suurima korviküti Shane Larkini osalemise kohal on aga suur küsimärk, sest ta sai nädalavahetusel koduliiga mängus vigastada.

Moskva CSKA (16-7) kohtub võõrsil Valencia Basketiga (11-12). Mõlemad klubid tulevad mängule kehva seeria pealt - kui hispaanlased on suutnud viimasest seitsmest mängust võita vaid ühe, siis CSKA on kaotanud neljast mängust kolm. Täna on CSKA-l uuesti rivis Mike James, kes vedas vahepeal klubijuhtidega vägikaigast.

Täna pidi mängima ka Kaunase Žalgiris, kuid nende kohtumine Belgradi Crvena Zvezdaga lükati edasi, sest Serbia klubis teeb pahandust koroonaviirus.

Korvpalli Euroliiga (04.02)