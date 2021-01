TÄNA | Euroliiga: Himki loodab kaotustejada lõpetada, Baskonia kohtub Maccabiga

Moskva oblasti Himki sõidab külla Istanbuli Anadolu Efesile. Tabeli lõpus virelev Himki on kaotanud juba 11 mängu järjest. Türgi klubi seis on veidi parem, 10 võitu ja üheksa kaotust annavad üheksanda koha. Ühtlasi on Efesil käsil kahemänguline võiduseeria.

Võistlustules on ka Eesti koondislase Sander Reieste leivaisa Baskonia. Hispaania valitsev meisterklubi läheb võõrsil vastamisi Tel Avivi Maccabiga. Tabelis on meeskonnad otsesed konkurendid, kui Baskonia asub 12. real ning Maccabi kohe nende taga.

Tänane ajakava:

19.30 Anadolu Efes - Himki

21. 00 Berliini Alba - Milano Olimpia

21.05 Tel Avivi Maccabi - Baskonia

EUROLIIGA (14.01):