Skandaalne prantslane visati vastu mängijate tahtmist Barcelonast välja

Barcelona on Heurtelist proovinud lahti saada juba mitu nädalat, aga suurem tüli hakkas hoogu koguma eelmise nädala alguses Türgis. Barcelona kohtus teisipäeval võõrsil Istanbuli Anadolu Efesiga. Heurtel ei reisinud kaasa aga mängulistel põhjustel, vaid selleks, et vastaste linnarivaali Fenerbahcega läbirääkimisi pidada.

Barcelona andis kõnelustele ka oma õnnistuse. Kuid seejärel sai Hispaania klubi teada, et 31-aastane Heurtel polnudki Fenerbahcega kontaktis, sest klubi polnud tema teenetest huvitatud. Hispaania meedia teatel pidas Heurtel salaja läbirääkimisi hoopis igipõlise rivaali Madridi Realiga. Selle peale otsustas Barcelona prantslase pikema jututa tagasireisil lennukist maha jätta.

Portaali Eurohoops teatel otsustas Barcelona klubi korraldada mängijate seas hääletuse seoses Heurteli tulevikuga. Kõik 13 pallurit olid Heurteli jätkamise poolt.

Peatreeneri Šarunas Jasikeviciuse ja tegevjuhi Nacho Rodriguezi soovi Heurtel klubist minema saata mängijate arvamus aga ei kõigutanud. Nüüd kinnitas spordidirektor Soler, et prantslase saatus on otsustatud.

"Thomas pole enam võistkonna liige. Tegeleme tema lahkumise korraldamisega. Kui ta liitub mõne teise Hispaania võistkonnaga, ei maksa Barcelona talle kompensatsiooni," vahendas Soleri sõnu Eurohoops.

Lepingu järgi peaks Heurtelil Barcelonalt saada olema veel 1,4 miljonit eurot.

Soler rääkis ka Heurteli Istanbuli jätmisest. Tema sõnul on senine info Barcelonat halvas valguses näidanud.

"Kui saime teada, et Heurtel peab läbirääkimisi teise Hispaania klubiga, otsustasime, et ta ei naase koos võistkonnaga Barcelonasse. Aga me ei jätnud teda Istanbulis hätta. Hotelli ja lennupileti kulud tasusime meie," ütles ta.