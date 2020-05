Serbia korvpallitäht tahaks Kostas Sloukast NBA-s mängimas näha: see oleks tõsine naljanumber

"Kahtlemata Kostas Sloukas," vastas Kalinic Eurohoopsi küsimusele NBA kohta. "Sest ta on nii suur NBA vihkaja. Tahaks teda NBA-s mängimas näha. See oleks tõsine naljanumber. Mina naudiksin seda väga."

Sloukas on terve karjääri mänginud Euroopas ning on esindanud lisaks Fenerbahcele ka Olympiacost ja Arist. Ta on Euroliiga finaalis mänginud lausa kuuel korral ning võitnud neist kolm (2012, 2013, 2017).