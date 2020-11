Sel nädalal näeb Euroliigas kaht mängudevooru

Korvpalli Euroliiga liider Barcelona (7 võitu, 1 kaotus) pidi sel kolmapäeval võõrustama Piraeuse Olympiacost, kuid viimase neli mängijat andsid positiivse koroonaproovi ning mäng on teadmata ajaks edasi lükatud.

See on halb uudis ka Barcelona ridades mängiva lätlase Rolands Šmitsi jaoks, kes oli viimases voorus nii heas hoos, et tegi karjääri parima mängu. Ta tabas Istanbuli Fenerbahce vastu 16 minutiga 20 punkti ja saavutas 23 efektiivsusnäitaja. Need on tema isiklikud rekordid Euroliigas.

Lisaks tabab ta nii kahe- kui kolmepunktiviskeid 70% täpsusega.

Turniiri autsaider Moskva regiooni Himki (1 võit, 6 kaotust) kohtub teisipäeval teise Vene meeskonna, Peterburi Zeniidiga (3 võitu, 1 kaotus). Zeniit on hetkel tabelis 10. kohal, kuid on mänginud vaid 4 mängu.

Himki ääremängija Janis Timma tabab keskmiselt 8 punkti. Tema eelmise hooaja keskmine oli 12,5. Tagamängija Dairis Bertans pole nelja mängu jooksul kogunud rohkem kui ühe efektiivsuspunkti, kaks korda lõpetas ta mängu miinuses näitajaga.

14. kohale kukkunud Baskonia (2 võitu, 4 kaotust) üritan teisipäeval võita Istanbuli Fenerbahcet (4 võitu, 4 kaotust). Fenerbahce on tabelis üheksandal kohal. Baskonia on kaotanud kolm mängu järjest, Fenerbahce peab mängima vigastatud liidri Nando de Colota.

Baskonia tagamängija Artūrs Kurucs murdis lõpuks jää ja kogus Euroliigas selle hooaja esimesed punktid, kui tabas viimases mängus Moskva CSKA vastu kolmepunktiviske. Eesti korvpallur Baskonia ridades, Sander Raieste, pole kahel viimasel kohtumisel mänginud ja tema punktiarve Euroliigas on endiselt avamata.

Kaunase Žalgiris (5 võitu, 3 kaotust) alustas võimsalt, kuid on nüüd kaks korda järjest komistanud ning langes viiendale kohale. Teisipäeval kohtutakse kodus Moskva CSKA-ga, kellel on sama arv võite ja kaotuseid, kuid on veidi parema punktide suhtega neljandal kohal.

Telekanalid TV3 Sport, ja TV3 Sport 2 ning voogedastusteenus Go3 kannavad teisipäeval ja kolmapäeval üle viis Euroliiga kohtumist.

Ülekannete ajakava:

17. november

18:45 Zenit - Khimki (TV3 Sport 2, Go3),