"See on vastuvõetamatu!" Gruusia president pahandas Moskva CSKA-ga liitunud korvpallikoondise kapteniga

Et Gruusia ja Venemaa suhted on 2008. aasta sõja tõttu endiselt pingelised, tekitas Šengelia otsus kodumaal elavat vastukaja. Sealne korvpalliliit avaldas korvpallurile toetust, riigi president Salome Zurabišvili oli aga täiesti teist meelt.

"Mul on Gruusia presidendina kurb ja see on minu jaoks vastuvõetamatu, et korvpallikoondise kapten liitus Moskva CSKA-ga," kirjutas Zurabišvili lühikeses Facebooki postituses.

Šengelia kommenteeris presidendi sõnu nii: "Mul pole vaja ennast õigustada. Mängin korvpalli. See ei muuda minu suhteid Gruusiaga ja samuti loodan, et Gruusia inimeste suhtumine minusse ei muutu."

Šengelia koduklubiks oli alates 2014. aastast Vitoria Baskonia. Venemaa meedia andmetel maksis CSKA Baskoniale miljon eurot, et Baskimaa klubi oleks nõus mängija neile loovutama.

CSKA-s on viimasel ajal Gruusia korvpalluritest mänginud ka Manuchar Markoišvili, kes kandis armeeklubi särki hooajal 2014/2015.