Šarunas Jasikevicius Žalgirise kehvast algusest: seis on 0-2, aga olukord pole kohutav

"Tabeliseis on 0-2, aga olukord pole kohutav. Kõige tähtsam on see, et suudaksime oma mängu parandada. Meil on olnud häid minuteid, häid veerandaegu ja isegi häid poolaegu, aga peame neid perioode pikendama," rääkis Žalgirise peatreener Šarunas Jasikevicius klubi Youtube'i kanalile.

Kui Euroliiga esimeses voorus ei tekkinud Žalgirisel kodus Vitoria Baskonia vastu mingit võimalust, siis eelmisel nädalal mängiri võõrsil Milano Olimpiaga enam-vähem võrdselt. Pitseri vajutas esimese veerandaja 7:23 kaotus ja lõpuminutitel ei suudetud enam mängu enda kasuks pöörata.

"Asjad lähevad väikestviisi paremaks. Aga nagu sellises hooaja faasis ikka, esineb probleeme. Peame olema kannatlikud," ütles Jasikevicius.

Real on võitnud tänavu Euroliigas nii Istanbuli Fenerbahcet kui ka Tel Avivi Maccabit.