Šarunas Jasikevicius võimalikust üleminekust NBA klubisse: ma ei oska öelda, kas läbirääkimised lähevad tõsisemaks

"Memphis Grizzliesel pole jätkuvalt peatreenerit. Me võime ju sellest palju rääkida, aga nagu ma aru saan, on praegu käimas lihtsalt informatsiooni kogumine," vahendas Leedu korvpalliajakirjanik Donatas Urbonas Jasikeviciuse sõnu. "Ma ei oska öelda, kas läbirääkimised lähevad tõsisemaks. Ma ei tahaks keskenduda liiga palju kuulujuttudele minust ja mu mängijatest."

Jasikevicius lisas, et on nõus Žalgirisest lahkuma vaid väga hea pakkumise puhul. "Kaunases on nii hea olla, et kui ainult väga eriline situatsioon tekib, siis mõtleksin muutuse peale. Ma ei aja praegu midagi taga, sest Žalgirises hea olla ja tegu on tippmeeskonnaga."

Jasikevicius on varasemalt korvpalliportaalile Eurohoops tunnistanud, et tema vastu tunnevad huvi mitmed NBA klubid.

Jasikevicius on Žalgirise peatreenerina töötanud alates 2016. aastast. Lõppenud hooajal juhendas ta Euroliigas meeskonna veerandfinaali, koduses Leedu kõrgliigas võideti üheksas järjestikune meistritiitel.