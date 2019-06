Šarunas Jasikevicius: raske on leida Žalgirisest paremat töökohta

Jasikeviciuse vastu on huvi näidanud üles mitmed klubid, sealhulgas ka NBA tiim Memphis Grizzlies.

"Mulle on tulnud mitmeid kõnesid, aga kuna avaldasin, et tahan jääda peatreeneri rolli, on huvi vähenenud," sõnas Jasikevicius Žalgiris TV-le. "On mitmed tiimid, kelle juures oleksin huvitatud töötamisest, aga ma ei aja neid töökohti taga."

"Väga raske on leida paremat kohta kui Kaunase Žalgiris. Kuigi tuleb tunnistada, et Žalgiris pole ainus koht, kus on lõbus töötada. Siin on olla suurepärane, aga eks näis, mida tulevik toob," lisas leedukas.