Šarunas Jasikevicius: oleme praegu nagu lasteaialapsed

Viimane allajäämine tuli reedel, kui kodus kaotati 82:86 Valenciale.

"Järjekordne valus õhtu meie hooajas," võttis kohtumise kokku Jasikevicius. "Me näeme palju vaeva ja tunneme, et fännid meid toetavad. Loodan, et see toetus ikka jääb meiega. Žalgirise ja fännide vaheline suhe on aastatega väga ilusaks muutunud."

"Kõik võtab rohkem aega, kui arvasime. Peame veel kasvama ja kannatama ning seda ka hetkel teeme. Oleme praegu nagu lasteaialapsed. Võime öelda, et treener ja mängijaid tegid vigu, aga me lihtsalt eksime liiga palju."

"Ma ei usu imedesse," jätkas Jasikevicius. "Peame pingutama, kannatlikud olema ja uusi staare kasvatama. Meil on uusi liidreid vaja. Teame praegu, kes enam-vähem meie liidrid on, aga nad peavad meeskonda vedama iga mäng. Kui klubis on liiga palju noormängijaid ning mitte ühtegi liidrit, on praegune olukord täitsa mõistetav."