Šarunas Jasikevicius heitis kivi kohtunike kapsaaeda

Jasikeviciuse arvates leidsid mängu otsustavad sündmused aset kolm minutit enne lõpuvilet, kui Nigel Hayesile vilistati 76:78 kaotusseisus ekslikult viga ja tema sai seejärel tehnilise vea.

"See oli ründaja viga, kuid selle asemel anti viga Hayesile ja korv luges. Siis sain mina tehnilise, mis oli täiesti teenimatu, sest minu ees kukkus tool maha ja ma jalutasin konfliktsituatsioonist eemale. Nad said veel vabaviske ja vahe kärises kuuele punktile," sõnas pettunud Jasikevicius. "Ma arvan, et minu meeskond ei saanud teisel poolajal austust, mida me väärinuks."