Šarunas Jasikevicius avaldas, mis läks Fenerbahce vastu võidu maksma

Žalgiris kaotas Fenerbahcele koduväljakul 57:66 ja on nüüd kolme võiduni peetavas seerias taga 1:2.

"Tahaksin õnnitleda Fenerbahcet. Suutsime pikalt mängus püsida tänu heale emotsioonile ja Fenerbahce paljudele möödavisetele, kuid kahjuks me ei mänginud täna head korvpalli," vahendas Eurohoops Jasikeviciuse sõnu. "Me ei suutnud täielikult keskenduda. Me ei suutnud mõelda läbi, kuidas rünnata ja meie mängijate vähene kogemus tuli selgelt välja."

Fenerbahce legendaarne peatreener Željko Obradovic ei olnud rahul oma meeskonna ründemänguga. "Me ei mänginud ründes hästi, ehkki mõlemal tiimil oli palju häid võimalusi viskamiseks. Sellised play-off kohtumised juba on."

"Peame midagi neljandaks kohtumiseks muutma," lisas Obradovic. "Žalgiris näitas taaskord iseloomu ja nad on suurepärane meeskond. Peame oleme järgmiseks matšiks valmis. Kui ründes on halb päev, tuleb kaitses hästi mängida. Olen Fenerbahce kaitsega täna väga rahul."

Žalgirise ja Fenerbahce vahelise veerandfinaalseeria neljas mäng peetakse neljapäeval Kaunases.