Reali korvpallur: CSKA sai liiga palju vabaviskeid

Real mängis eile õhtul CSKA vastu maha 14-punktilise eduseisus (65:51) ja pidi leppima kaotusega 90:95.

"Ma arvan, et probleemiks oli, et nad viskasid liiga palju vabaviskeid." sõnas Tavares Eurohoopsi küsimusele, mis Realile saatuslikuks sai. "Me ei suutnud seda kontrollida. Nad said liiga palju vigu. Mängisime head kaitset, kuid nad said alati vea, et vabaviskeid üritada. Ma arvan, et see oli probleemiks."



CSKA mängijaid realiseerisid vabaviskeid 81%-liselt, tabades 42-st sooritusest 34. Real teenis ligi korda vähem ehk 24 vabaviset ja tabas neist 21 (87,5%).

Venemaa tippklubi finaalivastaseks on Istanbuli Anadolu Efes, kes alistas kuulsa linnarivaali Fenerbahce 92:73.