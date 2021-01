Raskustes Himki pidas kriisikoosoleku ja kaalub Barcelonast üle parda visatud mängujuhi palkamist

Väljaanne Sport-Ekspress kirjutas, et Himki mängijad ja juhtkond pidasid pärast teisipäeval Euroliigas Pireuse Olympiacoselt saadud 88:105 kaotust "tõsise koosoleku".

Himki on Euroliigas 2 võidu ja 15 kaotusega kindlalt viimasel kohal, Villeurbanne'i ASVEL-ist ja Ateena Panathinaikosest jäädakse maha kolme võiduga. Midagi imelist pole ette näidata ka VTB Ühisliigas, seal ollakse nelja võidu ja viie kaotusega kaheksandad.

Sport-Ekspressi andmetel kaalub Himki kahe nimeka mängija palkamist. Üks neist on Prantsusmaa koondislane Thomas Heurtel, kes Barcelona esindusmeeskonda enam ei mahu. Barcelona loodab Heurtelile väljaspool Hispaaniat uue koduklubi leida, aga seni pole see õnnestunud.

Teine võimalik lisanduja on NBA ja Euroliiga kogemusega USA keskmängija Tarik Black. 29-aastane Black esindas aastatel 2018-2020 Tel Avivi Maccabit. Tema viimane hooaeg jäi vigastuse tõttu poolikuks ja pärast seda pole ta ühegi võistkonnaga lepingut sõlminud.

Portaal Sportando kirjutas vahetult enne jõule, et suvel Himkiga liitunud ameeriklase Greg Monroe aeg on Venemaa klubis otsa saamas. Seega oleks Black asendus just Monroe'le.