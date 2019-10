Rasket haigust põdev David Blatt lahkus Olympiakose treenerikohalt

Olympiakos teatas pressiteates, et "tegu on kõigi jaoks raske hetkega, kuna klubist lahkub mitte ainult hea treener, vaid ka imeline inimene."

"Meil on olnud au töötada koos ühe suurima inimesega maailma korvpallis, kelle siinoleku jooksul on meeskond palju kasu saanud," lisati teates.

Blatt ütles: "Pärast pikki ja lugupidavas õhkkonnas toimunud arutelusid minu ja klubi omanike vahel otsustasime, et mõlemale osapoolele on parim, kui meie teed lahku lähevad. Minu aeg Kreekas Olympiakosega on olnud tähendusrikas ja oluline igas mõttes. Austan väga inimesi ja perekonda, kelle olen siit leidnud. Mul on juhtkonna, mängijate ja taustatiimi vastu ainult suur austus. Mul on olnud au nendega töötada ja ma soovin neile vaid parimat."

Blatti käe all teenis Kreeka suurklubi eelmisel aastal Euroliigas 15 võitu ja 15 kaotust, jäädes väga napilt play-off'ist välja. Seda hooaega alustati võõrsilkaotusega Villeurbanne'i ASVEL-ile. Eeloleval reedel võetakse kodus vastu Valenciat.

60-aastane Blatt teatas augustis, et põeb rasket pea- ja seljaju haigust multipleksskleroos. Pole teada, kas haigus on ka Olympiakosest lahkumise põhjuseks. Suvel ütles ta veel, et soovib raskustest hoolimata treeneritööga jätkata.