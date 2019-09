Rain Peerandi: Euroliiga reeglid muutuvad uuel hooajal NBA-le sarnasemaks

"Paar aastat tagasi tuli poolkaare reegel, mis FIBA-s on natuke teistmoodi. Euroliiga kasutab NBA varianti ja sellest aastast muutub siis see, et kaob ära noole järgi mäng ja tagasi tulevad hüppepallid. Kui senimaani mängiti kõik olukorrad noole järgi või FIBA võistlustel senimaani mängitakse, siis Euroliigas tuleb hüppepall tagasi. Tehnilise poole pealt, mida pealtvaatajad võib-olla ei tea, on see, et treeneri ja mängija tehtud tehniline viga ei lähe enam võistkonna vigade hulka," rääkis Peerandi.

