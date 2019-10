PILTUUDIS | Euroopa tippklubi tegi Kevin Durantile mängusärgi valmis

"Tahaksin tõesti viimase hooaja USA-st väljas mängida. Barcelonas. Tõesti, ma teeksin selle ära. Euroliiga mängud tunduvad ägedad," rääkis Durant oma endise tiimikaaslase Serge Ibaka saates.

Barcelona peatreener Svetislav Pesic teatas seejärel, et Durant on Katalooniasse väga oodatud, kuid sel hooajal talle veel kohta ei leita. "Tal on meie tiimis koht olemas, kuid mitte tänavu. Järgmisel hooajal," sõnas Pesic ajalehele Mundo Deportivo.

Pesici sõnul on Duranti väljaütlemine suur tunnustus Euroopa korvpallile. "Ta (Durant) teab korvpalli olukorda väljaspool NBA-d, sest on korduvalt rahvuskoondist esindanud, võites näiteks Türgis MM-tiitli. See on märk sellest, et viimase 5-10 aastaga on midagi muutunud, sest varem ei teadnud sellise tasemega korvpallurid, et mängitakse ka teistsugust korvpalli. Nüüd seda teatakse, sest korvpall on globaalne spordiala," lisas Pesic.

Kahel korral Golden State Warriorsiga NBA meistriks tulnud 31-aastane Durant sõlmis tänavu juulis lepingu Brooklyn Netsiga.