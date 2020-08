Pau Gasoli liitumine Euroopa tippklubiga jääb ära

"Ta (Gasol) on isik, kes on meid palju aidanud, ta on Barcelona saadik ja esindab meid USA-s. Ta on suur NBA staar ja Barcelona ei suuda seda maksta, mis tema palkamine meile maksma läheks," ütles Bartomeu Gasoli kohta Hispaania ajalehele AS.

Barcelona meeskonna hingekirjas on juba Euroopa enimteeniv korvpallur Nikola Mirotic.

Gasol, kes sai juulis 40-aastaseks, pole juba üle aasta mänginud. Tema viimane ametlik korvpallimäng jääb eelmise aasta märtsikuusse. Pärast seda on ta käinud kahel korral vasaku jala operatsioonil, mis jättis ta eemale ka MM-turniirilt.

Kahel korral Los Angeles Lakersiga NBA meistriks tulnud Gasol mängis viimati Euroopas 2001. aastal Barcelona särgis.