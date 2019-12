Panathinaikos sai soolase rahatrahvi ja peab mängima tühjade tribüünide ees

Panathinaikosele sai saatuslikuks, et nad lasid mängus koduse rivaali Olympiakosega tribüünidele tuua pürotehnikat, mis nende poolehoidjate poolt ka käiku lasti.

Panathinaikos suutis selles matšis Olympiakose alistada lisaaja järel 99:93.

Turniiritabelis on Kreeka tippklubidest kõrgemal kohal Panathinaikos, kes on kaheksa võiduga 5.-6. kohta jagamas. Hooaega kahvatult alustanud Olympiakos on võitnud 13-st mängust viis ega mahu hetkel play-offi kohale.

Standings provided by Sofascore LiveScore