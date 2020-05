Euroopa korvpalliturul ollakse kindlad, et 31-aastane Calathes on Panathinaikosest lahkumas. Väidetavalt tunneb tema teenete vastu huvi ka Peterburi Zenit, aga esialgne info, et Venemaa klubi on Calathese eest nõus maksma 8 miljonit eurot, pole kinnitust leidnud.

Calathes viskas lõppenud hooajal Panathinaikose eest Euroliigas keskmiselt 13,3 punkti mängus ja andis 9,1 resultatiivset söötu.

Eile teatas Euroliiga juhtkond, et tänavust hooaega lõpuni ei mängita ja meistrit välja ei selgitata.