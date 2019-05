OTSEPILT | Kriisa ja Žalgiris võitsid U18 Euroliiga finaalturniiril Tel Avivi Maccabi vastu poolaja

Hetkel kohtub Žalgiris alagrupiturniiri teises mängus Tel Avivi Maccabiga. Kohtumist on võimalik jälgida otsepildis. Kriisa on Žalgirise meeskonna põhimängujuht.

Poolaeg Leedu klubile 37:25. Kriisa on 13 punktiga üleplatsimees. Visked väljakult 4/7, vabavisked 3/3. Korvisööte on arvel kolm.

Eilses esimeses voorus jäi Žalgiris mõlemapoolsete võimalustega mängus 83:85 alla Müncheni Bayernile. Kriisa mängis 30 minutit, viskas 19 punkti ja andis viis korvisöötu. Visked väljakult 7/15, vabavisked 2/2. Žalgirise resultatiivseim oli 20 punktiga Mantas Rubstavicius.

Bayerni edu võtmeks oli lauavõitlus, kus jäädi peale 48-29. Ründelauad Bayerni kasuks 24-8.

