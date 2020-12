OTSEBLOGI | Zenit korraldas purustustöö, Barcelona sai võõrsil valusa kaotuse

Tabeliliidril Moskva CSKA-l on käsil võimas seeria, kui Venemaa klubi on võitnud liigas juba kümme kohtumist järjest. Viimati alistati 83:65 Peterburi Zenit.

CSKA kohtub tabeli lõpuks paikneva Villeurbanne'i ASVEL-iga, millel on koos viis võitu ja üheksa kaotust. Ka Prantsusmaa klubi tuleb mängule vastu heas vormis, olles võitnud viimased kaks kohtumist.

Tabelis teist kohta hoidev Barcelona sõidab külla Istanbuli Anadolu Efesile. Viimasest viiest mängust kolm võitnud Barcelona jäi viimati napilt 67:68 alla Tel Avivi Maccabile. Istanbuli klubi on aga kaotanud kolm kohtumist järjest. Viimati kaotasid türklased 69:72 Milano Olimpiale.

Kõik tänased kohtumised:

Kell 19.00 Peterburi Zenit - Crvena zvezda

Kell 19.30 Anadolu Efes - Barcelona

Kell 21.15 Tel Avivi Maccabi - Ateena Panathinaikos

Kell 21.45 Villeurbanne'i ASVEL - Moskva CSKA

Kell 22.00 Madridi Real - Berliini Alba

Standings provided by SofaScore LiveScore

KORVPALLI EUROLIIGA (22.12) Vahepeal on pall pandud mängu ASVEL-i ja Moskva CSKA vahelises kohtumises. Kokkuvõte Zeniti võidust:https://twitter.com/EuroLeague/status/1341466810303074306 Maccabi võitis avaveerandi Panathinaikose vastu 21:12. Vahepeal on alanud kohtumine Maccabi ja Panathinaikose vahel! https://twitter.com/EuroLeague/status/1341462502610186245 Vägeva esituse tegi Shane Larkin, visates 23 punkti, jagades kaheksa söötu ja korjates seitse lauapalli. Kasulikkuse tegur oli koguni 37. Vasilije Micic lisas 17, Krunoslav Simon 16 ja Bryant Dunston 12 punkti.Barcelona särgis viskas Nikola Mirotic 18 punkti ja noppis kaheksa lauapalli. Nick Calathes lisas 15, Cory Higgins 14 punkti. Läbi! Anadolu Efes saab lõpuks kirja magusa 86:79 võidu! Tundub, et Anadolu saab võidu ikkagi kätte. 15 sekundit enne lõppu juhitakse 83:77. Nick Calathes on toonud Barcelona juba nelja silma (75:79) kaugusele. Barcelona on vähendanud Anadolu Efesiga vahe 69:77 peale. Normaalaja lõpuni jäänud 2 ja pool minutit. Türgis on kõva avalduse võidu peale teinud Anadolu Efes, kui kolmas veerand võideti Barcelona vastu 25:11. Türgi klubi juhib viimase veerandi eel 68:54. Läbi! Zenit alistab Crvena zvezda lõpuks 98:69. Võitjate resultatiivseimad olid KC Rivers (23p), Kevin Pangos (17p) ja Billy Baron (13p). Crvena zvezda poolelt jõudsid kahekohalise punktiarvuni Johnny O'Bryant ja Dejan Davidovac, kes viskasid vastavalt 13 ja 10 silma. Zenit on kasvatanud vahe Crvena vastu juba 30-punktiliseks (93:63). Mängu lõpuni on jäänud kaks minutit. Zenidi särgis jõudis uhke tähiseni K.C. Rivers, kes on nüüdseks visanud Euroliigas üle 1500 punkti.https://twitter.com/EuroLeague/status/1341451996633706496 Zenit kasvatas kolmanda veerandajaga edu 69:54 peale. Kas Crvena zvezda suudab veel mängu muutust tuua? Anadolu Efesi ja Barcelona vahelises kohtumises lõppes avapoolaeg viigiseisul 43:43. Istanbuli resultatiivseim on Krunoslav Simon 13 punktiga, Barcelonal Nikola Mirotic 11 silmaga. Zeniti ründemängu vedas avapoolajal Kevin Pangos.https://twitter.com/EuroLeague/status/1341443816553902083 https://twitter.com/EuroLeague/status/1341440467548975111 Zenit võitis kodus Crvena zvezda vastu avapoolaja 48:37. Barcelona võidab avaveerandi Anadolu Efesi vastu võõrsil 24:18. https://twitter.com/EuroLeague/status/1341438261181509632 Barcelona algviisik.https://twitter.com/FCBbasket/status/1341436366186549250 Anadolu Efesi algviisikhttps://twitter.com/AnadoluEfesSK/status/1341435399042965506 Nüüd on alanud ka põnevuskohtumine Anadolu Efesi ja Barcelona vahel! Zenit on teinud mängule võimsa alguse, võites avaveerandi Crvena zvezda vastu 30:12. Müncheni Bayerni mängijad on saabunud Leetu, kus neid võõrustab kolmapäeval Kaunase Žalgiris.https://twitter.com/FCBBTogether/status/1341431968756543488 Esimene kohtumine Zeniti ja Crvena zvezda vahel on alanud. https://twitter.com/zenitbasket/status/1341423264330092547 Tänane ajakava: Kell 19.00 Peterburi Zenit - Crvena zvezdaKell 19.30 Anadolu Efes - BarcelonaKell 21.15 Tel Avivi Maccabi - Ateena PanathinaikosKell 21.45 Villeurbanne'i ASVEL - Moskva CSKAKell 22.00 Madridi Real - Berliini Alba Tervist, korvpallisõbrad! Euroliiga hooaeg jätkub juba täna, kui kavas on viis mängu.