OTSEBLOGI | Žalgiris võõrustab Euroliigas CSKAd, Bayern jätkas võimsalt

Korvpalli Euroliiga (17.11)

33. minutil juhib CSKA Žalgirise vastu 72:64.

Baskonia tänane algrivistus: https://twitter.com/Baskonia/status/1328780182359040006

Žalgiris läheb CSKA-ga mängus lõpuveerandile vastu kaotusseisus 58:66 .

Müncheni Bayern võtab kolmanda järjestikuse võidu, kui alistab võõrsil Anadolu Efesi 74:71. Viimane veerand võideti seejuures 24:14. Saksamaa klubi jätkab 7 võidu ja 2 kaotusega teisel kohal. https://twitter.com/EuroLeague/status/1328779984836694016

Peagi algab Sander Raieste koduklubi Baskonia mäng Fenerbahcega. https://twitter.com/Baskonia/status/1328777351421898755

Anadolu Efes juhib 3. veerandi lõpuks Bayerni vastu 57:50. Sakslased hoiti viimasel kümnel minutil vaid 8 punkti peal. https://twitter.com/AnadoluEfesSK/status/1328771921949896707

Esimesed 38 minutit juhtinud Peterburi Zenit mängis lõpuga võidu maha ja kaotas Moskva Himkile 83:88. Külalised tegid 77:81 kaotusseisust 11:2 lõpuspurdi. Aleksei Šved tabas neli kaugviset ja tõi võitjate parimana 24 punkti. https://twitter.com/EuroLeague/status/1328774758733844480

Žalgiris suutis avapoolaja lõpuks mängida kaotusnumbrid CSKA vastu 38:45-le. Veerandi lõpp kuulus leedukatele 16:8 https://twitter.com/cskabasket/status/1328772195045273601

https://twitter.com/EuroLeague/status/1328768615072616448

Žalgiris on jäänud teise veerandi keskel juba 15 punktiga kaotusseisu - külalised CSKA-st juhivad 37:22.

https://twitter.com/EuroLeague/status/1328766919885938692

Zenit hoiab Himki vastu nappi edu - kolme veerandaja järel on seis 67:63.

https://twitter.com/cskabasket/status/1328765784991141890

https://twitter.com/EuroLeague/status/1328764684942643204

Žalgiris on kaotanud CSKA-le avaveerandi 17:26.

Anadolu Efes on jäänud Bayerni vastu poolajavileks kaotusseisu 37:42. Tundub, et sakslaste võimas hoog jätkub. Hetkel on nad turniiritabelis kuue võidu ja kahe kaotusega teisel kohal.

Kohe algab Žalgirise ja CSKA mäng. Leedu tippklubi algkoosseis on järgnev: https://twitter.com/bczalgiris/status/1328758829413249024

Anadolu Efesi ja Bayerni mängus on avaveerand lõppenud türklaste juhtimisel 23:22. https://twitter.com/AnadoluEfesSK/status/1328757635089379329

Zenit juuhib poolajavileks Himki vastu 47:44. https://twitter.com/zenitbasket/status/1328756590204383232

Hetk Zeniidi ja Himki mängust: https://twitter.com/EuroLeague/status/1328751947487338497

Nüüd on Istanbulis alanud ka Anadolu Efesi ja Müncheni Bayerni mäng.

https://twitter.com/Khimkibasket/status/1328750074361483264

Peterburis on avaveerand lõppenud ning Zenit juhib Himki vastu 27:19. Austin Hollins on toonud kümme punkti.

https://twitter.com/zenitbasket/status/1328724852702916615

Õhtu esimene mäng on alanud: Peterburis on Venemaa klubide duellis vastamisi kohalik Zenit ja Moskva oblasti Himki.

Tere õhtust, korvpallisõbrad! Täna on Euroliigas viis mängu: https://twitter.com/EuroLeague/status/1328684006632730625