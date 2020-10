OTSEBLOGI | Žalgiris üritab Euroliigas võiduseeriat pikendada, võistlustules ka Jasikevicius ja Barcelona

Žalgirisel on enne tänast tabelis kolm võitu, Anadolu Efes (1-2) avas võiduarve üleeile Berliini Alba vastu. Leedu tippklubi on näidanud siiani väga head meeskondlikku mängu ning kuus nende meest on visanud keskmiselt üle 8 punkti mängu kohta. Tiimi liidriks on kerkinud Marius Grigonis, kelle arvel on keskmiselt 14,7 punkti ning kes on tabanud kaugviskeid 46,2%-ga.

Barcelonal on siiani kirjas kaks võitu ja kaotus, Panathinaikosel võit ja kaotus. Barcelona alistas selle nädala avamängus Valencia, kui mängis ilma koroonaviirusesse haigestunud Nikola Miroticita. Panathinaikose jaoks on tegemist nädala avamatšiga, sest nende kohtumine koroonakriisi sattunud ASVELiga lükati edasi.

Tänased mängud:

20.00 Kaunase Žalgiris - Istanbuli Anadolu Efes

22.00 FC Barcelona - Ateena Panathinaikos



Korvpalli Euroliiga 4. voor https://twitter.com/EuroLeague/status/1316791467763957762 Žalgiris jätkab suurepärases viskehoos ning juhib 12. minutil 30:21. Žalgiris on võitnud avaveerandi veenvalt 25:16. Kui leedukate kaugvisete tabavusprotsent on lausa 100 (4/4), siis Anadolu Efesil vaid 16,7% (1/6). Kaks ja pool minutit enne avaveerandi lõppu oli leedukate eduseis 16:9. Nigel Hayes on visanud juba 11 punkti. Hayes tabab veel ühe kolmese ja kodumeeskonna edu on 13:5. https://twitter.com/EuroLeague/status/1316786376269090823 Kui mängitud on kolm minutit, juhib Žalgiris 8:5. Hayesi ja Grigonise kaugvisked viivad Kaunase klubi ette 6:2. Žalgirise ja Anadolu Efesi mäng on alanud Kaunase Žalgirise peatreener Martin Schiller tunnistas, et tal on väga hea meel taas kodupubliku ees mängida. "Kuigi see pole Žalgiris Arena nagu tavaliselt, on siin ikkagi päris palju fänne tribüünidel." https://twitter.com/EuroLeague/status/1316784003610017794 Meenutame alustuseks, mis eile toimus. https://sport.delfi.ee/news/korvpall/euroliiga/blogi-cska-lopetas-euroliigas-fenerbahce-voiduseeria-real-avas-voiduarve?id=91356811 Tere õhtust, korvpallisõbrad! Täna on Euroliigas kaks mängu. Juba kell 20.00 algab Kaunase Žalgirise ja Istanbuli Anadolu Efesi kohtumine. Kell 22.00 lähevad vastamisi FC Barcelona ja Ateena Panathinaikos.