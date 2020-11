OTSEBLOGI | Raieste alustas Euroliigas algkoosseisus, Anadolu Efes küttis Himkile hirmsa sauna

Päeva esimeses mängus näitas Istanbuli Anadolu Efes vägevat viskekindlust ja purustas võõrsil Moskva oblasti Himki koguni 105:77. Horvaat Krunoslav Simon viskas 24 ja ameeriklane Shane Larkin 20 punkti. Türgi klubi pallurid tabasid kolmeseid 52%-ga (14/27) ja kahepunktiviskeid 74%-ga (23/31).

Tabeli tippu kuuluvatest meeskondadest on täna Saksamaal omavahel vastamisi Müncheni Bayern ja Moskva CSKA. Sakslased hoiavad seitsme võidu ja kahe kaotusega teist kohta, CSKA (6-3) on vahetult nende järel kolmas. Kui Bayernil on käsil kolmemänguline võiduseeria, siis CSKA jahib juba viiendat järjestikust võitu.

Baskonia lõpetas teisipäeval oma kolmemängulise kaotusteseeria, kui võttis kodus Istanbuli Fenerbahce vastu võimsa võidu 86:68.

Tänased mängud/tulemused:

19.00 Moskva oblasti Himki - Istanbuli Anadolu Efes 77:105

21.30 Müncheni Bayern - Moskva CSKA

21.30 Baskonia - Ateena Panathinaikos

Korvpalli Euroliiga (19.11) Baskonia spurdib ette 39:33. Teise veerandi keskel on Baskonial napp edu 33:32. Raieste pole sel veerandil platsile saanud. Teise veerandi neljandal minutil on Baskonia edu 31:29. Hispaanlased teevad 7:0 spurdi ja juhivad 27:23. Raieste jääb teise veerandi alguseks varumeeste pingile. Esikolmikusse kuuluvate meeskondade mängus on Moskva CSKA võitnud võõrsil Müncheni Bayerni vastu avaveerandi 18:17. Baskonia kaotas avaveerandi 20:23. Raieste mängis esimesed kolm minutit, mille järel oli kodumeeskond 2:10 kaotusseisus. Eestlase arvel on üks vaheltlõige ja üks pallikaotus. https://twitter.com/paobcgr/status/1329513364477906947 Himki ja Anadolu Efesi mängu tipphetked: https://twitter.com/EuroLeague/status/1329508068200243202 Kaks minutit enne avaveerandi lõppu on seis viigis 16:16. Luca Vildoza kolmene viib Baskonia ette 11:10. Baskonia teeb 6:0 spurdi ja jõuab avaveerandi keskpaigaks 8:10-ni. Raieste võetakse kolmeminutilise mängu järel seisul 2:10 välja. Baskonia algus pole kuigi hea - jäädakse 2:10 taha. Raiste on teinud ühe vaheltlõike ja ühe pallikaotuse. Raiste alustab täna algkoosseisus! https://twitter.com/Baskonia/status/1329505200307105792 https://twitter.com/EuroLeague/status/1329496182448664576 Anadolu Efes võitis Moskva Himkit 105:77. Horvaat Krunoslav Simon viskas 24 ja ameeriklane Shane Larkin 20 punkti. Türgi klubi pallurid tabasid kolmeseid 52%-ga (14/27) ja kahepunktiviskeid 74%-ga (23/31). Anadolu Efes on pidurdamatus hoos ja juhib 3. veerandi järel juba 86:63! Simon on toonud 24 ja Larkin 17 punkti. https://twitter.com/AnadoluEfesSK/status/1329488895457759235 https://twitter.com/EuroLeague/status/1329481547221782530 https://twitter.com/EuroLeague/status/1329480218168487943 Poolajavileks juhib Anadolu Efes Himki vastu 58:51. Türgi klubi on kahepunktiviskeid tabanud lausa 77,8% protsendiga (14/18) ja kolmeseid 58,3%-ga (7/12). Nii Himki kui Anadolu Efes näitasid avaveerandil suurepärast viskekindlust ning venelased said perioodi lõpuks napi edu 30:29. Himki pallurid on seitsmest kaugviskest tabanud kuus, neist kaks Janis Timma. Tere kõik korvpallisõbrad! Esimene mäng on käimas. https://twitter.com/Khimkibasket/status/1329469201950629898 https://twitter.com/EuroLeague/status/1329443337598881796