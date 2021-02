OTSEBLOGI | Raieste aitas Baskonia Euroliigas neljanda järjestikuse võiduni, Fenerbahce pikk võiduseeria lõppes hirmsa saunaga

Korvpalli Euroliiga (26.02)

Baskonia võttis Crvena Zvezda vastu kindla võidu 87:67. Raieste mängis kuus ja pool minutit ning viskas viis punkti (kahesed 1/2, kolmesed 1/1) ja võttis ühe lauapalli. https://twitter.com/Baskonia/status/1365384840489664516

Raieste pääseb neli minutit enne mängu seisul 81:61 uuesti platsile.

Türgi tippklubide derbimängus erilist põnevust ei tekkinudki, sest Anadolu Efes spurtis Fenerbahce vastu kiiresti eest ning kasvatas lõpuvileks võidunumbrid 106:74-le. Imelise mängu tegi serblane Vasilije Micic, kelle arvele kogunes 31 minutiga lausa 37 punkti, viis resultatiivset söötu ja kolm vaheltlõiget. https://twitter.com/EuroLeague/status/1365383662645243907

Otsustava veerandi keskpaigaks on hispaanlaste edu Crvena Zvezda ees 18 punkti - 76:58.

Selline ilukorv Baskonia mehe esituses: https://twitter.com/EuroLeague/status/1365381770200440836

Fenerbahce on lasknud endale 35 minutiga visata juba 100 punkti, ise on jõutud Anadolu Efesi vastu 65 silmani.

Baskonia juhib kaheksa minutit enne lõppu üsna turvaliselt 67:53, kuid midagi pole veel otsustatud.

Micici stiilinäide: https://twitter.com/EuroLeague/status/1365378838616805382

Baskonia juhib 3. veerandi lõpuks Belgradi tippklubi ees 66:48. Raieste sel perioodil mänguaega ei saanud. https://twitter.com/Baskonia/status/1365379576222928905

Anadolu Efes liigub ülikindla võidu suunas ning on lõpetamas Fenerbahce 10-mängulist võiduseeriat. Hetkel on nende edu kolmanda veerandi lõpuks 81:58. Serblane Vasilije Micic on tabanud kõik viis kaugviset ning on toonud juba 32 punkti.

https://twitter.com/EuroLeague/status/1365376515521798146

Baskonia hoiab kolmanda veerandi esimese poole järel kindlalt eduseisu - 59:37. Raiste pole teisel poolajal veel platsil käinud.

https://twitter.com/AnadoluEfesSK/status/1365370044847435778

Baskonia on võitnud Crvena Zvezda vastu avapoolaja lausa 48:27. Raieste arvel on 2,5 minutiga kaks punkti (visked 1/1) ja üks lauapall. https://twitter.com/Baskonia/status/1365371414002479104

Baskonia on kasvatanud edunumbrid 29:18-le. Raieste on praeguseks mänginud kaks ja pool minutit.

Baskonia on võitnud avaveerandi 21:16. Raieste pääses pooleteiseks minutiks platsile ning kogus kaks punkti (visked 1/1) ja ühe lauapalli. https://twitter.com/Baskonia/status/1365365611019309063

Baskonia pani kaks kulpi järjest: https://twitter.com/EuroLeague/status/1365363851282284547

https://twitter.com/Baskonia/status/1365364873253834757

Anadolu Efes on spurtinud Fenerbahce vastu ette juba 43:25.

Seitsmendaks minutiks on Baskonia edu kahanenud 19:12-le. Anadolu Efes on võitnud Fenerbahce vastu avaveerandi kindlalt 24:11.

Baskonia on teinud vägeva alguse ja spurtinud ette 14:3. https://twitter.com/Baskonia/status/1365363104217980933

Anadolu Efes on alustanud Fenerbahce vastu võimsalt ja juhib 12:2.

Baskonia alustab Crvena Zvezda vastu sellise viisikuga: https://twitter.com/Baskonia/status/1365359197987233794

Baskonia mehed on lahinguks Belgradi tippklubiga valmis. https://twitter.com/Baskonia/status/1365355742379839494

Istanbuli tippklubide lahing algab juba kell 19.45. https://twitter.com/EuroLeague/status/1365344072383217664

https://twitter.com/EuroLeague/status/1365285442644553733