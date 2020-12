OTSEBLOGI | Mike James tegi Euroliiga selle hooaja vägevaima mängu, Žalgiris üritab kaotusteseeria lõpetada

Korvpalli Euroliiga (11.12)

Žalgiris võidab esimese veerandi 24:12. Leedu suurklubi veteran Paulius Jankunas on nüüd Euroliigas pidanud kõige rohkem mänge (354). https://twitter.com/EuroLeague/status/1337474743314878464?ref_src=twsrc%5Etfw

Alanud on ka Žalgirise ja Panathinaikose kohtumine. Seitsme minuti järel juhib Žalgiris 17:12.

CSKA võidab 96:87. James jäi mitmel korral üsna napilt kümnendast lauapallist ilma, aga vägev esitus sellegipoolest: 36 punkti, 9 lauapalli ja 10 söötu. Kasulikkuse tegur oli lausa 51! Nii ühes mängus kogutud punktide kui ka kasulikkuse teguri poolest tõusis ta sellel hooajal Euroliiga esinumbriks. Nikola Milutinov tõi CSKA-le 11 punkti ja 11 lauapalli, Aleksei Šved vedas Himkit 26 punkti ja 6 sööduga. CSKA on võitnud nüüd kuus mängu järjest, Himki kaotusteseeria pikenes viiele kohtumisele. https://twitter.com/EuroLeague/status/1337472346815344640?ref_src=twsrc%5Etfw

James sai kaks minutit enne lõppu kümnenda söödu kätte, Nikola Milutinov surub pärast ameeriklaselt söödu saamist palli korvi ja viib CSKA juba 93:82 ette.

Moodsas Euroliigas on kolmikduubli teinud ainult Nick Calathes ja Nikola Vujcic.

Kolm minutit enne lõppu on CSKA ees 89:82. Jamesil on kolmikduublist puudu ainult üks lauapall ja üks resultatiivne sööt. Tal on kirjas 33 punkti, 9 lauapalli ja 9 korvisöötu. Efektiivsusnäitaja on lausa 47!https://twitter.com/EuroLeague/status/1337464485293023233?ref_src=twsrc%5Etfw

Kolme veerandaja järel on CSKA edu 77:69 ja Mike James jätkas hullamist. Ameeriklane on visanud 27 punkti, võtnud 9 lauapalli ja andnud 7 resultatiivset söötu. Visked väljakult on 10st 8 ja vabavisked 8st 7.

CSKA võitis Himki vastu esimese poolaja 52:43, Mike Jamesi arvel on juba 20 punkti, 8 lauapalli ja 6 resultatiivset söötu.https://twitter.com/EuroLeague/status/1337450874675847169?ref_src=twsrc%5Etfw

Esimese veerandi järel on CSKA edu siiski kahanenud, kümne minutiga saadi kätte 25:22 edu. Üleplatsimees on Darrun Hilliard seitsme punktiga.

CSKA tahab mängu juba esimeste minutitega ära otsustada, kahe minuti järel juhitakse Himki vastu 9:0.

Tere tulemast Euroliiga lainele! Mängudeõhtu esimene kohtumine, kus vastamisi lähevad Himki ja CSKA, algab juba 15 minuti pärast.https://twitter.com/EuroLeague/status/1337400357639622657?ref_src=twsrc%5Etfw