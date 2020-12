OTSEBLOGI | Mike James tegi Euroliiga selle hooaja vägevaima mängu, Žalgiris lõpetas pika kaotusteseeria

Korvpalli Euroliiga (11.12)

Käimas on veel kaks mängu. Müncheni Bayern on lähedal hooaja üheksandale võidule, kaks minutit enne lõppu juhitakse Villeurbanne'i ASVEL-i vastu 72:54. Barcelona ja Milano matš on kolmanda veerandaja alguses 43:43 viigis.

Žalgiris võidabki ja kuuemänguline kaotusteseeria on läbi! Lõppnumbrid jäid Žalgirise kasuks 81:69. Marius Grigonis tõi võitjate kasuks 24 punkti (kolmesed kaheksast kuus), Nigel Hayes lisas 14 punkti ja Rokas Jokubaitis 10 punkti. Panathinaikose poolelt viskas Giorgios Papagiannis 10 punkti, võttis 11 lauapalli ja pani 3 blokki. https://twitter.com/bczalgiris/status/1337498427966578695?ref_src=twsrc%5Etfw

Kolm minutit enne lõppu juhib Žalgiris 72:65.

Kolmanda veerandaja lõpuks suutis Žalgiris siiski eduseisu taastamas, enne otsustavat perioodi juhitakse 60:50. Grigonise arvel on 21 punkti, Nigel Hayes on Žalgirisele toonud 11 punkti.

Panathinaikos on teise poolaja alguses järgi tulnud, Žalgiris edu on vaid 43:41.

Žalgiris juhib Panathinaikose vastu pärast esimest poolaega 43:33. Viiest kolmesest neli tabanud Marius Grigonis on Leedu klubile toonud 18 punkti, üldse on Žalgirise mängijad tabanud kaugelt 13-st 9. Panathinaikose kasuks on Konstantinos Mitoglou visanud üheksa punkti.https://twitter.com/EuroLeague/status/1337477653092306945?ref_src=twsrc%5Etfw

Žalgiris võidab esimese veerandi 24:12. Leedu suurklubi veteran Paulius Jankunas on nüüd Euroliigas pidanud kõige rohkem mänge (354). https://twitter.com/EuroLeague/status/1337474743314878464?ref_src=twsrc%5Etfw

Alanud on ka Žalgirise ja Panathinaikose kohtumine. Seitsme minuti järel juhib Žalgiris 17:12.

CSKA võidab 96:87. James jäi mitmel korral üsna napilt kümnendast lauapallist ilma, aga vägev esitus sellegipoolest: 36 punkti, 9 lauapalli ja 10 söötu. Kasulikkuse tegur oli lausa 51! Nii ühes mängus kogutud punktide kui ka kasulikkuse teguri poolest tõusis ta sellel hooajal Euroliiga esinumbriks. Nikola Milutinov tõi CSKA-le 11 punkti ja 11 lauapalli, Aleksei Šved vedas Himkit 26 punkti ja 6 sööduga. CSKA on võitnud nüüd kuus mängu järjest, Himki kaotusteseeria pikenes viiele kohtumisele. https://twitter.com/EuroLeague/status/1337472346815344640?ref_src=twsrc%5Etfw

James sai kaks minutit enne lõppu kümnenda söödu kätte, Nikola Milutinov surub pärast ameeriklaselt söödu saamist palli korvi ja viib CSKA juba 93:82 ette.

Moodsas Euroliigas on kolmikduubli teinud ainult Nick Calathes ja Nikola Vujcic.

Kolm minutit enne lõppu on CSKA ees 89:82. Jamesil on kolmikduublist puudu ainult üks lauapall ja üks resultatiivne sööt. Tal on kirjas 33 punkti, 9 lauapalli ja 9 korvisöötu. Efektiivsusnäitaja on lausa 47!https://twitter.com/EuroLeague/status/1337464485293023233?ref_src=twsrc%5Etfw

Kolme veerandaja järel on CSKA edu 77:69 ja Mike James jätkas hullamist. Ameeriklane on visanud 27 punkti, võtnud 9 lauapalli ja andnud 7 resultatiivset söötu. Visked väljakult on 10st 8 ja vabavisked 8st 7.

CSKA võitis Himki vastu esimese poolaja 52:43, Mike Jamesi arvel on juba 20 punkti, 8 lauapalli ja 6 resultatiivset söötu.https://twitter.com/EuroLeague/status/1337450874675847169?ref_src=twsrc%5Etfw

Esimese veerandi järel on CSKA edu siiski kahanenud, kümne minutiga saadi kätte 25:22 edu. Üleplatsimees on Darrun Hilliard seitsme punktiga.

CSKA tahab mängu juba esimeste minutitega ära otsustada, kahe minuti järel juhitakse Himki vastu 9:0.

Tere tulemast Euroliiga lainele! Mängudeõhtu esimene kohtumine, kus vastamisi lähevad Himki ja CSKA, algab juba 15 minuti pärast.https://twitter.com/EuroLeague/status/1337400357639622657?ref_src=twsrc%5Etfw