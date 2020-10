OTSEBLOGI | Korvpalli Euroliiga: Žalgiris võttis võimsa lõpuspurdi abil Prantsusmaal võidu

Korvpalli Euroliiga (29.10)

Kaunase Žalgiris võidab võõrsil ASVELit 83:74.

14 sekundit jäänud ja leedukad juhivad 79:74. Võit on väga lähedal.

Walkup tabab vabavisked ja see peaks olema võit - seis 81:74. ASVEL võtab veel 14 sekundit enne lõppu mõtlemisaja.

21 sekundit jääb mängida ja leedukate 6-punktiline edu püsib.

Grigonis kasvatab lõpuminuti alguses vahe 79:73-le.

Moskva CSKA võitis Valenciat 84:75 ning sai kolme kaotuse kõrvale kolmanda võidu. https://twitter.com/EuroLeague/status/1321888058753646597

Geben kasvatab leedukate edu 76:70-le.

Prantslased vastavad kolmesega - Žalgiris ees 76:73. Lõpuni jääb 1.16, leedukad kasutavad mõtlemisaega.

1.50 jääb mängida ja Žalgiris juhib 74:70.

https://twitter.com/EuroLeague/status/1321885955226296322

CSKA võtab veel 12 sekundit enne lõppu 82:73 eduseisus minutilise mõtlemisaja.

Lekavicius tabab üliolulise kolmese - 72:67.

Žalgiris on kolm minutit enne lõpusireeni ees 69:67.

CSKA liigub võidu suunas ja juhib lõpuminuti eel 79:69.

Otsustava veerandi keskel on leedukad ees 66:62. Viimase neljandiku skoor siiani 9:2.

Selline uhke kiirrünnak: https://twitter.com/EuroLeague/status/1321884210362286081

CSKA juhib 37. minutil Valencia vastu 10 punktiga, 77:67.

David Lighty lõpetab ASVELi kolme ja poole minuti pikkuse kuiva seeria, kuid Grigonis vastab kohe kolmesega. Žalgiris ees 64:62.

Prantslased pole viimasel veerandil kahe ja poole minutiga punktiarvet avanud. Seis endiselt 61:60.

Žalgiris alustas otsustavat veerandit hästi ja pääses ette 61:60.

ASVELi edu Žalgirise ees on 3. veerandi lõpuks 60:57. https://twitter.com/bczalgiris/status/1321881747752165376

Valencia suutis kolmanda veerandi võita 23:18 ja kaotab otsustava perioodi eel CSKA-le 58:62.

Minut 3. veerandi lõpuni ja leedukad on kolme punkti kaugusel - 57:60.

Žalgiris ei saa kuidagi vahet väiksemaks - 27. mänguminutil seis 53:60.

Maccabi võõrustab täna õhtul Istanbuli Fenerbahcet. https://twitter.com/MaccabitlvBC/status/1321875615918804992

CSKA ja Valencia mängus juhivad kolmanda veerandi lõpus venelased 57:52.

Žalgiris jõuab väikse spurdi järel viie punkti kaugusele - 51:56.

Kolmanda veerandi keskel juhib ASVEL 56:47.

Mike James on heas viskehoos: https://twitter.com/EuroLeague/status/1321873636542865409

Leedukad vähendavad kaotusseisu 47:54-le. CSKA juhib samal ajal Valencia vastu 49:40.

Teine poolaeg on alanud. Žalgirise kaotusnumbrid on 43:52.

https://twitter.com/LDLCASVEL/status/1321870916440231936

Kaitses hätta jäänud Žalgiris kaotas ASVELile avapoolaja 41:50. CSKA juhib Valencia vastu poolajavileks 44:35. https://twitter.com/bczalgiris/status/1321871268342304774

https://twitter.com/EuroLeague/status/1321869480692252674

Valencia on 10-punktilise kaotuse sisuliselt tagasi mänginud - 32:33.

18. mänguminutil on prantslaste edu Žalgirise ees 45:33.

Ilukorv Moskvast: https://twitter.com/EuroLeague/status/1321867007512510466

ASVEL juhib teise veerandi keskel Žalgirise vastu juba 12 punktiga - 41:29. Leedukad on viimase kolme ja poole minutiga suutnud visata vaid kolm punkti.

CSKA tegi teise veerandi alustuseks 9:0 spurdi ja pääses Valencia vastu ette 26:16.

https://twitter.com/EuroLeague/status/1321865306722177025

Žalgiris alustas teist veerandit hästi ning on jõudnud vaid kolme punkti kaugusele (23:26).

https://twitter.com/bczalgiris/status/1321864576934268929

Žalgiris kaotas ASVELile avaveerandi 13:23. Leedukad said 16-st mängust tehtud viskest sisse vaid viis.

CSKA on võitnud Moskvas Valencia vastu avaveerandi 17:16. Lõpusekundil teenis Will Clyburn kaks vabaviset ja saatis need mõlemad korvi.

ASVEL juhib 9:2 vahespurdi järel 22:11.

CSKA ja Valencia mängus on mõlema meeskonna visketäpsus vaid 30% juures ning venelased juhivad 11:10.

ASVELi edu püsib: 15:9.

Avaveerandi keskel on prantslased ees 11:7.

Neljaminutilise mängu järel on ASVELi edu 9:5, Valencia juhib CSKA vastu 7:6.

ASVEL spurdib kahe ja poole minutiga ette 7:0.

ASVEL-i ja Žalgirise mäng on alanud. Samuti on pall mängu pandud Moskvas, kus CSKA võõrustab Valenciat. Leedukatel ei tee tervislikel põhjustel kaasa Rokas Jokubaitis. https://twitter.com/bczalgiris/status/1321859754793250816

https://sport.delfi.ee/news/korvpall/euroliiga/kaunase-zalgirise-raudmees-joudis-vinge-tahiseni?id=91508829

https://sport.delfi.ee/news/korvpall/euroliiga/prantsusmaa-korvpall-pandi-lukku-aga-zalgirise-valismang-toimub?id=91506465

https://twitter.com/bczalgiris/status/1321754767740338178

https://twitter.com/bczalgiris/status/1321851110638952453

https://twitter.com/EuroLeague/status/1321794216863977472